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Европа апеллирует исключительно к России в украинском конфликте, и обязать Зеленского чем-либо намерен только президент США Трамп. Но и тот использует ситуацию, чтобы понудить ЕС принять новые экономические условия.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог, журналист Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте объективно, кому обращены призывы? Трамп ещё говорит про Зеленского, но призывы Евросоюза обращены к России. И что мы слышим? Премьер-министр Великобритании: мы требуем от России немедленно прекратить! Туда же вдруг привязывается президент Финляндии: Россия немедленно должна остановиться. Слов, обращённых к Украине, нет. Глава Министерства иностранных дел Франции говорит те же самые слова: Россия должна остановиться. И для солидарности 9 мая прибудет в Киев. То есть, идет поток слов и призывов, чтобы Россия остановилась. Они же видят, что мы наступаем, что угроза Украине становится более реальной. И отсюда желание нас остановить любой ценой, любыми требованиями. И чтобы ни происходило, можно всегда сказать – Россия виновата», – отметил он.

Западное общественное мнение твёрдо убеждено, что прекращение войны на Украине не происходит по вине России. И Трамп использует это в своей экономической войне с Евросоюзом.