22.06.2018

812 просмотров

День скорби и памяти в кривых зеркалах

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

22 июня… Страшная дата начала самой тяжкой и кровопролитной войны в истории нашей общей Родины. Той войны, что все мы называли и называем Великой Отечественной. И в день этот поминаем мы павших и ушедших в вечность и чествуем немногих оставшихся с нами ветеранов…

Вот только — украинские власти, одержимые националистическим бредом, клинической русофобией да зоологическим антикоммунизмом, всячески стараются вытравить горькую, но и славную правду о подвиге предков наших, заменив её лукавой ложью. И началось это отнюдь не вчера!

Еще во времена пресловутой перестройки — нам исподволь начали внушать порочную по сути мыслишку о том, что, дескать, была это не великая борьба добра и зла, но… схватка двух равных по бесчеловечности диктатур и их вождей. Сталина и Гитлера. А едва ли не основной вклад в победу — внесли западные державы…

Более того, появились пасквильные книжонки в стиле сочинений перебежчика Резуна, публиковавшего их под псевдонимом Суворов, доказывавшие то, что Гитлер всего лишь… нанес упреждающий удар по замыслившему коварное нападение Сталину. А значит — и агрессором не был!

И вся эта систематизированная и лукавая клевета множилась огромными тиражами, постепенно меняя сознание изрядной части общества, привыкшей доверять печатному слову. И все это подкреплялось массированной атакой телевидения и прочих СМИ…

Хотя — исторически грамотным людям, в том числе и западным историкам, было ясно: ставить на одну доску коммунистическую идеологию Советского Союза и национал-социализм Германии — это допускать заведомую ошибку! Ведь сами основы этих двух политических теорий — диаметрально противоположны.

И коммунистическая идея, при всех колоссальных жертвах ее воплощения, зиждется изначально на христианской идее равенства людей вне зависимости от их происхождения, и желании создать некий «рай земной» для всех племен и народов. Нацистская же — основана на безумном желании одной, придуманной «арийской расы» поработить все остальные, иные и стерев с лица земли. Построить на крови «рай» для одного племени «сверхчеловеков», превратив планету в ад для всех остальных…

Да и обвинения Сталина в том, что он «подло» заключил с Гитлером пресловутый «Пакт Молотова-Риббентропа», пойдя на сделку против всего «цивилизованного мира»,, исторически просто безграмотны. Ведь к тому моменту аналогичные договоренности с Германией были …у большинства европейских стран! А Англия и Франция, принявшие активное участие в разделе Чехословакии в 1938, всемерно затягивали принятие любых серьезных взаимных обязательств против Гитлера с Союзом…

Можно вспомнить еще многое — от перманентной борьбы Польши, которую ныне изображают «жертвой совместной агрессии Сталина и Гитлера», против нашей страны, и то, что она сама отхватила Тешинскую область у Чехословакии после Мюнхенского сговора, до позорной капитуляции большинства стран Европы перед нацистами. Вплоть до Франции!

Правда же истории заключается в том, что будущие наши союзники по Второй Мировой войне всеми силами старались стравить красную Россию и коричневый Третий Рейх, а Сталин – принял нелегкое, но единственно верное на тот момент решение, позволившее оттянуть неизбежную схватку с нацизмом. И в итоге — победить, принеся освобождение от коричневой чумы всей Европе.

Увы, на Украине историю Великой Отечественной все годы «незалежности» старательно извращают и переписывают. Да и само это единственно верное название — под запретом. Дескать, это была «русско-германская война», всего лишь часть Второй Мировой, и для украинского народа она не несла спасения от рабства.

Начав с ползучей реабилитации бандеровских пособников нацистов, служивших Рейху в качестве карателей, полицаев и диверсантов, украинская власть дошла после первого «оранжевого» майдана до создания типично геббельсовской «фабрики лжи» – «Института национальной памяти», призванной напрочь заменить истинную память националистическим маразмом.

А уж после переворота 2014 года — шеф этого «института национального склероза» пан Вятрович ударился во все тяжкие. Под руководством оголтелых националистов организуются выставки, порочащие все советское и русское, и одновременно — возносящие гитлеровских палачей, всех этих «воинов» дивизии СС-Галичина да карателей из батальонов «Роланд» и «Нахтигаль»до небес. И тем самым — оскорбляют память миллионов украинцев — солдат, офицеров и генералов, партизан-подпольщиков и простых людей, павших в той войне, но внесших свой весомый вклад в великую нашу общую победу.

Более того, бумаги, рекомендующие трактовать Великую Отечественную в подобном духе готовит и рассылает и СБУ, по существу, занимаясь пропагандой реабилитации нацизма!

И ведь знают все они, что реально — украинскому народу была уготована участь рабов, а малой его части — надсмотрщиков в огромном концлагере «Тысячелетнего Рейха». И то, что большая часть этого народа подлежала в лучшем случае, переселению в Сибирь, а то и — прямому геноциду. Но — продолжают лгать, надеясь сами остаться с сытным пайком лагерных оберкапо…

Бандеровцы да полицаи тоже надеялись, прислуживая своим хозяевам да делая за них самую грязную и кровавую «работу». И чем они закончили?! Та же участь ждет и нынешних карателей да полицаев духа! Законы истории неумолимы. И сеющие ненависть и беспамятство пожнут бурю, которая сметет их с многострадальной земли нашей.

А мы — почтим память о героях той Великой Отечественной войны, в коей все народы Советского Союза ценой неисчислимых жертв спасли мир от торжества тьмы и зла. Так было, так и будет!!