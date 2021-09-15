Денисов: Зе-команда затеяла скандал с латинизацией, чтобы под шумок завершить украинизацию школ

Латинизация украинского алфавита – это очередная «оригинальная» идея Офиса президента, необходимая для отвлечения внимания от проводимой тотальной украинизации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема, брошенная по поводу латинизации украинского алфавита, уводит дискуссию в обществе от тех языковых проблем, которые находятся внутри Украины. Так вот, это очень простая иллюстрация подхода окна Овертона, когда тема смещается до такой абсурдности, что уже усредненное что-то – кажется вполне нормальным. В данном контексте – переход всего образования на украинский язык.

Дело в том, что СНБО Украины в настоящий момент стало государственной институцией, которая продуцирует в общество, в экспертную среду различные наиболее радикальные, наиболее оригинальные идеи Офиса президента для того, чтобы конструировать некую параллельную реальность, отличную от той, в которой живут обычные граждане», – рассказал Денисов.