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15.09.2021 21:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, мова, нацизм, Образование, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
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Денисов: Зе-команда затеяла скандал с латинизацией, чтобы под шумок завершить украинизацию школ

Новости УкраиныЛатинизация украинского алфавита – это очередная «оригинальная» идея Офиса президента, необходимая для отвлечения внимания...

Латинизация украинского алфавита – это очередная «оригинальная» идея Офиса президента, необходимая для отвлечения внимания от проводимой тотальной украинизации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил  директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема, брошенная по поводу латинизации украинского алфавита, уводит дискуссию в обществе от тех языковых проблем, которые находятся внутри Украины. Так вот, это очень простая иллюстрация подхода окна Овертона, когда тема смещается до такой абсурдности, что уже усредненное что-то – кажется вполне нормальным. В данном контексте – переход всего образования на украинский язык.

Дело в том, что СНБО Украины в настоящий момент стало государственной институцией, которая продуцирует в общество, в экспертную среду различные наиболее радикальные, наиболее оригинальные идеи Офиса президента для того, чтобы конструировать некую параллельную реальность, отличную от той, в которой живут обычные граждане», – рассказал Денисов.

Он объяснил, что эта параллельная реальность создается путём обсуждения абсурдной идеи всем привилегированным украинским сообществом.

«На Украине действительно откликнулись на эти слова Данилова – целый ряд функционеров, чиновников, экспертов, и, причём, в большинстве своём критикуя данную инициативу. Но тут самое главное, что достигнута цель этих людей, которые проводят эту инициативу, а именно то, что идея получила отклик, пошла дискуссия», – резюмировал эксперт.

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