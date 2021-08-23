Только всеобщая украинизация решит все проблемы страны – певец Скрипка

23.08.2021 18:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Проведение всеобщей украинизации якобы может решить все экономические, политические и структурные проблемы Украины.

Об этом в эфире телеканала «Окна» заявил украинский певец и русофоб, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под лозунгами толерантности к другим языкам украинский язык остаётся угнетённым на Украине. Есть большая проблема с языком – намного меньшая, чем в девяностых, но она есть. И никто об этом не говорит. Все говорят о каких-то нацменьшинствах, а о проблемах этнического языка – нет. Потому что мы в постколониальном периоде, и его необходимо прожить и сделать определённые вещи, чтобы страна состоялась как национальная страна», – рассуждает он.

По мнению Скрипки, всеобщая украинизация «автоматически повысит» культуру украинцев, что само собой «решит» и остальные проблемы в стране.

«А для этого необходимо решить культурные и языковые вопросы. Надо решить грамотно, толерантно. Но их надо решать. И сейчас это происходит. Потому что если развивать культуру, то всё автоматически решится – и экономическое положение, и по законам, и коррупция. Потому что культурные люди не будут – ни портить окружающую среду, ни воровать, ни нарушать законы», – уверяет украинский музыкант.