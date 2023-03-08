Депутат Думы не может добиться признания СБУ террористической организацией

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин рассказал об опыте переписки с правоохранительными органами по вопросу признания украинских силовых органов террористическими организацими, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламентарий привел в пример запрос в Генпрокуратуру РФ по СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я в своё время обращался с соответствующей просьбой в части украинского Гестапо – Службы безопасности Украины, мне объяснили, что они не могут признать украинское Гестапо террористической организацией, знаете почему? Потому что оно является органом государственного управления », – сказал Делягин в эфире радио «Аврора».

Другой раз депутат обратился с подобным вопросом в российский МИД.

«Мне на мой запрос: «Давайте вы объявите государство Украина как организацию (это же организация?) террористической организацией», мне сказали: «А как же мы тогда будем обеспечивать её территориальную целостность и неприкосновенность, в соответствии с уставом ООН?»

И когда я два раза у МИДа пытался выяснить, что конкретно они имели в виду, ответ МИДа сводился к тому, что «как вы могли себе вообразить, что мы написали вам то, что написали?», – пересказал политик суть отписок чиновников.