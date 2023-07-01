Депутат Госдумы: Нервы у Пригожина сдали раньше, чем мы ожидали

Елена Острякова.  
01.07.2023 13:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мятеж, Политика, Россия


Западные спецслужбы разогревали конфликт лидера ЧВК Вагнер Евгения Пригожина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы к президентским выборам в России в 2024 году раздуть его до антиправительственного Майдана. Однако нервы у Пригожина сдали раньше.

Об этом на круглом столе в Москве заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные спецслужбы разогревали конфликт лидера ЧВК Вагнер Евгения Пригожина с министром обороны РФ Сергеем...

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«С осени и весны следующего года должно было начаться движение «А разве Путин не видит, кто вокруг него», «Рыба гниет с головы». И прямой выход на президентские выборы с полноценным Майданом.

То, что сейчас случилось, можно назвать медицинским словом «аборт» или «выкидыш». Майдан произошел раньше времени.

Можно назвать еще фальстартом. Он произошел по вине исключительно Пригожина.

Я не говорю, что он американский агент. Вся наша ура-патриотическая общественность искренние, но глупые патриоты, потому что они считают искренность индульгенцией за то, чтобы в объективном мире творить всевозможные непотребства, вредить своей стране, разлагать армию», – сказал Матвейчев.

По его словам, на Западе были не готовы к мятежу Пригожина, однако даже после его подавления продолжают через своих агентов кампании против министра Шойгу и генерала Суровикина.

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