Депутат Верховной рады: Ссора с Белоруссией грозит Украине экономическим кризисом

Ухудшение отношений с Белоруссией чревато для Украины серьезным экономическим кризисом.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, в первую очередь, это касается энергетической и топливной сферы.

«Если мы получаем вражескую Белоруссию, то совершенно правильно – 1084 километра территории недруга. Вы должны знать, это еще будет и экономический кризис. Все проблемы, которые начались в парламенте с непризнанием Лукашенко, привели к тому, что мы получили огромные риски в экономической безопасности, в энергетической безопасности и уже, в конце концов, в военной безопасности…

Почему я говорю про экономику очень важное – посмотрите, в Европе 700 долларов сейчас стоит газ за 1000 кубов. У нас в ноябре будет пик (потребления) электроэнергии. Будет нагрузка на производителей энергии. Нам нужно будет запустить газовые турбогенераторы.

Для того, чтобы запустить электричество газовое, нужно будет купить газ по 700. Вы представляете, какая будет цена на электроэнергию? А потом это ляжет все на ваши платежки за коммунальные платежи.

Вы не забывайте, что мы ездим на бензине белорусском – у нас каждый второй автомобиль, 50% рынка, это белорусский бензин, 35% – это дизель, 60% битума. Если мы враждуем дальше с Белоруссией, мы себя подставляем под экономический кризис сумасшедший», – заявил Шевченко.