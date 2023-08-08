Дешево и просто: предложен эффективный способ поражения морских беспилотников ВСУ

Защита от морских дронов и воздушных БПЛА известна давно и по стоимости сопоставима с этими видами оружия. На море достаточно патруля скоростных катеров с крупнокалиберными пулеметами и поддержкой беспилотников с воздуха, а в небе – МиГ-24, оснащенного скорострельными пушками.

Такое предложение в эфире «Первого севастопольского» озвучил военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть два варианта – есть стационарные цели в море, есть подвижные цели. От стационарных целей достаточно боновых заграждений. Что касается подвижных целей, то взрывающиеся катера – это далеко не изобретение товарищей из Киева. Это ещё во Вторую мировую войну немцы над этой темой очень много работали, но они не показали какой-то супер эффективности. Как один из видов оружия при определенных условиях может сработать, но, соответственно, меры против них были вполне известны», – подчеркнул эксперт.

Эволюция вооружений, по его словам, всегда происходит от мелкого к крупному. В XIX веке опасность для крупных кораблей представляли минные катера, против которых стали устанавливать малокалиберную артиллерию, пулемёты и картечницы.

«Потом они эволюционируют, чтобы более успешно противостоять, становятся крупнее, дороже и превращаются в эсминоносцы, потом в эсминцы, против них применяется уже артиллерия более крупного калибра и мелочёвка уходит. Потом появляется мелкая авиация и ситуация повторяется один к одному. Снова уже во Второй мировой войне корабли ощетиниваются, потом переходят в более скоростную авиацию, противокорабельные ракеты, и это все тоже уходит, остаются несколько зенитных установок скорострелок, которые находятся по радару. И, соответственно, мы сейчас получается выходим в итерацию этого же древнего процесса, и решение очень простое – это насыщение старыми зенитными пулеметными установками, малокалиберной зенитной артиллерией кораблей. Это какие-то мобильные отряды малых скоростных катеров, которые будут сопровождать суда. Против такого безэкипажного катера на основе гидроцикла, по большому счету, даже автоматчик эффективен. Пулеметный пост, особенно если гидростабилизированный, на таком скоростном катере метров 15-20 длиной, с крупнокалиберными пулемётами – все, это уже достаточно хорошая защита», – уверен Васильев. Вдобавок, налажено производство беспилотников большого размера с хорошей оптикой, позволяющей спокойно обнаруживать такие объекты до 20 километров от своего местоположения, в том числе ночью по инверсионному следу.

«Плюс в них электронный оптический преобразователь, усилитель сигнала. Соответственно, идет автоматический поиск с помощью машинного зрения, каких-либо изменений на поверхности, анализ, позволяющий эти вещи могут с большой гарантией обнаруживать. Плюс излучение, которое от них идёт. Грубо говоря, нам надо беспилотники сверху, скоростные катера класса там 15-20 метров, которые могут 50-60 узлов давать и набор вооружений из каких-то легких пушек и крупнокалиберных пулеметов. Их должно быть много, и они должны быть недорогие. То есть это не должны быть какие-то супер-пупер изделия, которые стоят, как самолет. Может быть даже верфям гражданским дать задание, и они за несколько месяцев их изготовят, чтобы таким катером сопровождать каждое торговое судно и побережье возле портов», – подчеркнул Васильев.

Он напомнил, что еще в конце 80-х годов, после приземления легкомоторного самолета на Красной площади, военное руководство озадачилось тем, что ПВО все настроена на большие скорости и против малоскоростных средств нечем противодействовать.

«И решение было быстро найдено: взяли обычный Ми-24 дооснастили системой обнаружения, повесили пулеметные подвесные контейнеры со скорострельными пушками, и получился отличный истребитель для всякой этой мелочи, для тех же самых безэкипажных катеров они отлично подойдут. Грубо говоря, форпост обнаружил в таких-то координатах, вертушка поднялась, подлетела, изрешетила и вернулась на базу», – пояснил Васильев. Он добавил, что использовать военные суда и дорогие ракеты против морских дронов и БПЛА экономически невыгодно – оружие противодействия должно быть таким же дешевым.