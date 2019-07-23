Десяткам жителей ДНР необоснованно отказывают на украинских пунктах пропуска

23.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские силовики продолжают под различными предлогами препятствовать пересечению гражданами линии разграничения на пунктах пропуска между ДНР и подконтрольной Киеву территорией.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Вчерашнее заявление официального представителя оккупационных сил об отказе в пропуске через линию разграничения только 27-ми гражданам народных республик, 19 из которых – граждане ДНР, не соответствуют действительности. Только за вчерашний день отказ в пропуске на территорию Украины получили 68 граждан ДНР. Еще 64-м гражданам нашей республики и Украины, сотрудниками погранслужбы с украинской стороны было отказано в пропуске через КПВВ в нашу сторону», – сообщил Даниил Безсонов.

Он отметил, что все отказы обосновывались различными надуманными предлогами.

«Многодетной матери с тремя детьми на КПВВ «Еленовка» было отказано в проходе через украинский пост в связи с обнаружением у неё в ходе досмотра большого количества детских витаминов и питания. Её просто вывели из очереди и отправили обратно в сторону Украины», – добавил представитель оборонного ведомства.

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