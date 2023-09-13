Дипломатическое искусство? Россия рассорилась и с Арменией, и с Азербайджаном

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Россия объявила о дипломатическом демарше в отношении Азербайджана, выступившему в унисон с врагами Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Напомним, что еще 9 сентября МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором говорится, что Баку и Киев «признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга». Кроме того, там заявили, что выборы в четырех новых регионах России не соответствуют Конституции и законодательству Украины, а потому «не могут иметь никакой юридической силы».

И вот спустя четыре дня появился официальный ответ Москвы.

«Такие оценки не могут нами приниматься, это неприемлемые оценки, и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», – сказал Захарова на брифинге.

По ее словам, в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности России «с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики».

Высказался по этому поводу депутат Госдумы Виталий Милонов, отправившийся добровольцем в зону СВО.

«Хотелось бы вспомнить мерзкие интриги лоббистов великого турана, поддерживающих блокаду и голод детей Арцаха», – высказывается Милонов в своем тг-канале.

Политолог Сергей Марков обращает внимание, что Россия ссорится одновременно и с Баку, и с Ереваном, которые конфликтуют друг с другом.

«После сегодняшнего дипломатического демарша МИД России в адрес МИД Азербайджана в связи с выборами на новых территориях, многие задались вопросом: что же это за выдающееся дипломатическое искусство? Способность поссориться сразу с обеими странами, Азербайджаном и Арменией которые находятся друг с другом в состоянии жесточайшего конфликта? А мы ссоримся одновременно с обеими? Но это конечно профанный вопрос. На самом деле величие России как раз в возможности быть в конфликте со всеми», – пишет Марков.

Стоит заметить, что в ходе этого же брифинга Захарова опровергла появившуюся информацию о переброске в Армению 2000 бойцов ЧВК «Вагнер», котоыре якобы должны совершить государственный переворот в стране.

«Где они, если речь идет о таком количестве людей? Это же не страна с населением в миллиард. Это страна с населением не таким масштабным. Наверное, увидели бы этих людей, засекли бы. Это все из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это просто как вброс», – заявила представитель МИД РФ.