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Со стороны Европы нет и не может быть никакой реакции на скандал с пыточной террористов запрещенного в РФ «Азова», поскольку это вполне вписывается в европейский нацизм, который перестал быть идеологией, но остался привычкой.

Об этом на канале журналиста Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если так они поступают со своими, что эти выродки делают с русскими пленными? Трудно себе представить. Будет ли реакция на Западе?.. Я очень часто пользуюсь аналогиями. Наследный принц Саудовской Аравии, по его приказу одного из его оппонентов, который выступал на Западе, он не пытался свергнуть режим в Саудовской Аравии – из него сделали мясной фарш! Кто на это отреагировал? Глубокоуважаемый государственный деятель, с которым все считаются и все принимают. То есть степень цинизма на Западе в отношении всех нравственных норм – безгранична. И поэтому никто не будет реагировать на то, что происходит на Украине. Основная стратегическая цель: Украина — это наиболее передовое, «демократическое государство», которое с геройским упорством противостоит «злобной России», которая хочет захватить Европу. Этому подчиняется всё», – сказал Кедми.

«На Западе нет идеологии, но привычка осталась. Так же, как в нацистской Германии, всё было подчинено нацистской идеологии – она просто более или менее интеллигентно сформировала то, что было в Западноевропейской цивилизации. Почему это достигло такого успеха? Оно удобно, оно подходит под их нравственные принципы. И поэтому, когда всё подчиняется одной цели, какая разница, кого интересует судьба этого мальчика, которого забили?», – добавил эксперт.

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