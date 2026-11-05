«Украинские пыточные – это в духе Западноевропейской цивилизации» – Кедми

Максим Столяров.  
05.11.2026 20:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 370
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Со стороны Европы нет и не может быть никакой реакции на скандал с пыточной террористов запрещенного в РФ «Азова», поскольку это вполне вписывается в европейский нацизм, который перестал быть идеологией, но остался привычкой.

Об этом на канале журналиста Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стороны Европы нет и не может быть никакой реакции на скандал с пыточной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если так они поступают со своими, что эти выродки делают с русскими пленными? Трудно себе представить. Будет ли реакция на Западе?..

Я очень часто пользуюсь аналогиями. Наследный принц Саудовской Аравии, по его приказу одного из его оппонентов, который выступал на Западе, он не пытался свергнуть режим в Саудовской Аравии – из него сделали мясной фарш! Кто на это отреагировал? Глубокоуважаемый государственный деятель, с которым все считаются и все принимают.

То есть степень цинизма на Западе в отношении всех нравственных норм – безгранична. И поэтому никто не будет реагировать на то, что происходит на Украине.

Основная стратегическая цель: Украина — это наиболее передовое, «демократическое государство», которое с геройским упорством противостоит «злобной России», которая хочет захватить Европу. Этому подчиняется всё», – сказал Кедми.

«На Западе нет идеологии, но привычка осталась. Так же, как в нацистской Германии, всё было подчинено нацистской идеологии – она просто более или менее интеллигентно сформировала то, что было в Западноевропейской цивилизации.

Почему это достигло такого успеха? Оно удобно, оно подходит под их нравственные принципы. И поэтому, когда всё подчиняется одной цели, какая разница, кого интересует судьба этого мальчика, которого забили?», – добавил эксперт.

Читайте также: «Скандал с пыточной показал всю Украину в миниатюре» – военкор Коц.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Украинские пыточные – это в духе Западноевропейской цивилизации» – Кедми

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора