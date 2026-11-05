Зе-депутат: «Ситуация неконтролируемая. Новые русские средства поражения выжигают наши трансформаторы»
Ситуация в украинской энергетике лишь усугубляется и выходит из-под контроля.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил Зе-депутат, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте говорить с нашими слушателями откровенно. Я не вижу здесь никакой контролируемости», – сказал Нагорняк.
Он говорит, что в настоящее время «враг сосредоточил свои удары именно по логистике, а не по объектам генерации».
«Он хорошо информирован, что мы сейчас можем достаточно много сгенерировать электрической энергии, потому что враг перед этим бил по металлургии – и у нас существенно упало потребление. Чтобы не тратить ракеты и реактивные шахеды на генерацию, враг бьет по логистике.
И он видит в том числе, что государство Украина за 4,5 года полномасштабного вторжения не сделало достаточно, чтобы защитить эту энергетическую логистику. И враг выбивает то, что незащищено. И пути, и подстанции, и не защищенные трансформаторы враг, к сожалению, успешно выжигает. И вот мы видим то, что видим: в начале ноября у нас достаточно длительные графики отключений», – сказал Нагорняк.
Кроме того, продолжает он, у русских появились новые и более точные средства поражения, которые уничтожают незащищенные трансофрматоры под открытым небом.
«И к сожалению, таких трансформаторов вокруг Киева достаточно много, которые остаются в начале ноября 2026 года, незащищены. Я считаю, что это, в первую очередь, ответственность министерства энергетики», – заявил Нагорняк.
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