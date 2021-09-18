Для Украины наступает час расплаты за слова о «вонючем российском газе»

18.09.2021 19:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина – единственная страна в Европе, которая отказалась от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждена покупать его по рыночной цене, которая сейчас бьет рекорды и достигает тысячи долларов за тысячу кубометров. Это – последствие непрофессионализма власти и заявлений президента Зеленского о том, что российский газ «самый грязный в мире».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там, где потребители в Европе подписали долгосрочные контракты с «Газпромом» российским, это большая часть поставок газа на сегодня, они получают газ по контрактным ценам. Для Германии, например, средняя контрактная цена – 220 долларов за тысячу кубов, она и остается такой. А кто не заключил контракт и сделал ставку на эти краткосрочные закупки на рынке, тот «попал». Украина «попала» ввиду низкой компетентности руководства «Нафтогаза» и правительства. Мы, ведь, не заключили ни одного долгосрочного контракта с Россией на поставку газа, мы сделали ставку на импорт на основе спотовых краткосрочных контрактов, закупках на бирже в Европе. Причина политическая – это же было придумано еще при Порошенко. Как вы знаете, было заявлено, что «мы слазим с российской газовой иглы», «отказываемся закупать газ в России» и начали закупать формально в Европе, хотя отбирали тот же российский газ на своей территории. Плюс, мы еще отказались и от предложенной Россией 25%-й скидки к ценам на газ. Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?» – сказал Суслов.