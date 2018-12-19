Для Украины наступает период серьёзных рисков

19.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Президентские и парламентские выборы на Украине, выпадающие на 2019 год, приведут к росту крайнего популизма и политического радикализма, что для страны означает риски серьёзных экономических стрессов.

Об этом в ходе конференции «Итоги 2018 года в Украине: экономика и политика» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед следующим президентом сразу будет стоять задача победить на парламентских выборах. Совпадение президентской и парламентской кампании – это крайне опасная штука для Украины. Всегда был отрезок временной, который позволял стабилизировать политическую систему и уменьшал вес этого политического периода.

Совпадение этих двух кампаний, во время которых решится судьба власти сразу на пять лет, скорей всего, приведёт к тому, что к списку крайнего популизма, социального, экономического, политического радикализма и к возможным серьёзным стрессам в экономике», – заявил Бортник.