ДНР отказывается разоружаться. Предложение Киева отвергнуто

12.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Попытки президента Украины Владимира Зеленского и его команды переписать Минские соглашения ничтожны и заранее обречены провал.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов

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«Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что согласился бы на возобновление поставок воды в российский Крым при условии вывода вооруженных формирований с территории Донбасса и восстановления украинского контроля над границей. Иначе как жалкой такую попытку торга со стороны высокопоставленного представителя команды Зеленского не назовешь», – заявил Муратов.

«Следует отметить, что прекращение водоснабжения с территории Украины после возвращения Крыма в состав Российской Федерации действительно создало ряд трудностей, прежде всего, для местных жителей. Однако крымчане при активном содействии федеральных властей за эти годы практически преодолели сложности и научились справляться с проблемой.

Равным образом научились справляться без Украины Донецкая и Луганская Народные Республики в условиях продолжающейся социально-экономической блокады и военно-политического противостояния. Националистическая диктатура Киева – явно не то, что народ Донбасса хотел бы видеть на своей территории, а потому ни о каком выводе или расформировании Народной милиции речи быть не может», – подчеркнул общественник.

Тем более, по его словам, это противоречит Минским соглашениям, в которых закреплен статус Народной милиции, а также дан четкий порядок реализации шагов по мирному урегулированию конфликта.

«В частности, украинская сторона путём внесения соответствующих изменений в Конституцию и действующее законодательство должна предоставить жителям республик Донбасса гарантии безопасности, а также широкого самоуправления вплоть до свободного трансграничного сотрудничества с Российской Федерацией. При этом отношения с Киевом будут выстраиваться на договорной основе.

Другими словами, в Минских соглашениях речь идет о цивилизованном разводе с Украиной, а не о возобновлении ее контроля. Указанный путь призван обеспечить деэскалацию насилия и восстановление прав и свобод жителей Донбасса.

Поэтому убогие инсинуации Зеленского и его команды относительно Минских соглашений ничтожны и заранее обречены провал, демонстрируют беспомощность и отсутствие политической воли», – подытожил Муратов.