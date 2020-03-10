ДНР пускает в оборот землю беглых заукраинцев

10.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин подписан указ, благодаря которому республика получает инструмент для того, чтобы распоряжаться землями или передавать фермерам участки, владельцы которых сбежали на Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал военкора Семена Пегова «Gonzo Donbass», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о наделении администраций городов и районов республики правом обменивать муниципальные и государственные сельхозугодия и менять целевое назначение земельных участков (кроме сельхозназначения).

Если объяснять совсем просто, то теперь, при наличии интереса, местные власти могут, например, отдать фермеру интересующий его участок или использовать его своими силами, предоставив первоначальному владельцу или арендатору (или не предоставив, если он давно сбежал на Украину) адекватный участок из собственных резервов. Или могут пустырь, когда-то отданный под стройку, передать кому-то для ведения бизнеса. Или наоборот», – отмечает автор.

Таким образом, в городах ДНР появляется механизм для запуска строительства на пустующих участках, передачи в аренду или субаренду заброшенных участков, начала посевных работ.