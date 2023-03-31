«До освобождения Артемовска осталось две недели» – Живов

Любовь Смирнова.  
31.03.2023 14:11
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Битва за Артемовск для России – это возможность перемолоть максимальное количество сил и средств украинской армии, для Украины – последний шанс продемонстрировать эффективность своих действий на фронте.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог и волонтер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Битва за Артемовск для России – это возможность перемолоть максимальное количество сил и средств...

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«Кольцо вокруг Бахмута сжато было ещё 2 недели назад. Трассы, по которым поступает снаряжение и боеприпасы украинский войск, взяты под огневой контроль. Сейчас действительно в центре города идут бои. Ну, здесь все идёт тяжело, так же, как и в Мариуполе, где за каждый дом приходилось драться», – сказал Живов.

По его словам, нужно отдавать отчёт, что Бахмут будет значительно разрушен после освобождения.

«ЧВК «Вагнер» продвигается там очень успешно, Минобороны обещало прикрыть фланги с лева, куда украинцы планируют контрнаступать. У них тоже есть идеи контрнаступления. Они там собрали достаточно внушительную группировку войск и новой иностранной техники, планируют там заблокировать Бахмут.

Но, я думаю, что из этого ничего не выйдет, и Бахмут в течение ближайших двух недель будет полностью освобождён. А поскольку они расходовали в Бахмуте огромное количество войск, какое-то неисчислимое количество людей, в случае оставления это будет серьёзным репутационным ударом. Не только по украинской повестке, но и для международной. Им вроде бы помогают, а результатов по большому счету нет», – считает эксперт.

Он добавил, что ВСУ держатся за бетонированные укрепления, подготовленные заранее для войны с Россией, и действуют по планам, составленным еще в 2019 году.

«Бахмут выведен во главу угла обеими сторонами. Для нас это возможность перемолоть боеспособные подразделения в одной точке пространства. Не на растянутом фронте маневрировать, вести мобильную войну, а в одном конкретном месте уничтожить целую украинскую армию.

А Украина, в свою очередь, не хочет терять сеть опорных пунктов, которые они настроили за 8 лет, готовясь к войне с Россией. Они выгодны им тем, что за них легко цепляться, все забетонировано, все пристрелено, и планы ещё 2019 года по активной обороне этих городов. И после взятия Бахмута, нас ждёт не менее тяжёлое сражение за Славяно-Краматорскую агломерацию», – заключил Живов.

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