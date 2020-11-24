25.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцоговины Милорад Додик поздравил всемирно известного кинорежиссера, уроженца Боснии Эмира Кустурицу с 66-летием.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогой друг, желаю тебе крепкого здоровья, личных и профессиональных успехов в грядущие годы, – написал Додик в поздравлении Кустурице. – Твоя энергия, творческий взгляд и желание работать свидетельствуют о том, что мы все вместе будем наслаждаться твоими новыми работами и новыми достижениями на киноэкране, а также в литературе и музыке».

Лидер боснийских сербов отметил, что для него большая честь знать такого человека, как Эмир Кустурица, который является великим художником, писателем и музыкантом.

Знаменитый сербский и мировой режиссер Эмир Кустурица родился в этот день в 1954 году в столице БиГ Сараево в бошнякской семье партийного коммунистического функционера Мурата Кустурицы. Кинематографическое образование получил в Чехословакии, там же и состоялся его дебют, как режиссера.

Всемирную известность Кустурице принесли фильмы «Помнишь ли Долли Белл?», «Папа в командировке», сериал «Дом для повешанья» (Время цыган), «Черная кошка, белый кот», «Жизнь – это чудо». В середине 90-х он не побоялся снять ленту, пронизанную тоской по разваленной по живому сепаратистами Югославии – эпическую притчу «Андеграунд», за что его семья подверглась травле в Сараево со стороны бошнякских националистов, его дом был сожжен, а доведенный до нервного срыва отец скончался от инфаркта.

Эмир Кустурица перебрался в Сербию, раскопав архив своей семьи, узнав о том, что его предки были обращенными в ислам православными сербами. После чего крестился по именем Неманя, и крестил свою семью.

В Республике Сербской режиссер реализовал два культурных проекта – поселения Дервенград, где проходит фестиваль Кустендорф, и Андричград, ставших туристическими центрами сербского энтитета.

Помимо кино Кустурица занимается музыкой, гастролируя по миру со своей панк-фолковой группой No Smoking Orchestra.

Традиционно преследуется прозападными силами во всем мире, включая Сербию и Россию, за поддержку сербов, сербского Косово, возвращения Крыма в Россию и русского сопротивления на Украине.