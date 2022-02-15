Додик: «Я симпатизирую России. Путин никогда не указывал мне, что и как делать»

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Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал о том, почему сербы и русские с опасением относятся к расширению НАТО.

Об этом лидер боснийских сербов рассказал Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО дважды бомбило сербов без резолюции Совета Безопасности ООН. Это сформировало коллективное отношение сербов к нему. Несправедливо ожидать, что мы будем сочувствовать тем, кто бросал на нас бомбы», – сказал Додик.

Лидер боснийских сербов отметил, что Запад традиционно игнорировал и игнорирует мнение сербов в республике, в то время как президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приняли их точку зрения.

«Я симпатизирую России, которая считает, что ее безопасность неприкосновенна, и что она должна защищать свою безопасность. Путин никогда не говорил мне, что я должен делать то-то и то-то, и всегда соблюдал Дейтонское соглашение», – отметил Додик.

На вопрос, готов ли он выполнить свои обещания относительно выхода Республики Сербской из государственных институтов Боснии и Герцеговины, Додик ответил утвердительно, заявив, что к Республике Сербской нельзя относиться легкомысленно и сербы убеждены в своей правоте. При этом он подчеркнул, что не будет провоцировать насилие ради реализации поставленных целей.

«Я не хочу войны. Это не входит в нашу повестку дня. Я не пожертвую миром ради статуса Республики Сербской», – сказал сербский член Президиума БиГ.

Додик подчеркнул, что БиГ должна сохранить границы, установленные Дейтонским соглашением, и более широкую автономию для всех трех государствообразующих народов страны, отметив, что баланс сил был нарушен и бошнякам было предоставлено большее влияние.

«Конституционные полномочия изменились. На уровень Боснии и Герцеговины были переданы наши суверенные полномочия. Мы не в восторге от БиГ, и это нам навязали», – подчеркнул лидер боснийских сербов.