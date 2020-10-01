01.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, майдан, Молдова, Политика
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Додон победит, но получит майдан


Прозападная оппозиция Молдовы уже начала подготовку к протестам против результатов предстоящих выборов президента этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия»

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Отмечается, что соцопросы фиксируют значительное преимущество действующего президента Игоря Додона, который значительно опережает своего главного конкурента Майю Санду, уже сегодня утверждающую, что готовятся масштабные фальсификаци.

«Майдан возможен. Проигрыш для Санду станет концом политической карьеры. Оппозиция обладает определенными ресурсами, пользуется поддержкой Запада», –  сказал изданию молдавский политический аналитик Корнелиу Чуря.

Он также добавляет, что молдавские власти пока не овладели технологиями противодействия майдану, хотя опыт белорусских властей изучают.

В свою очередь завотделом Приднестровья и Молдовы института стран СНГ Сергей Лавренов считает, что масштаб акций протеста будет зависеть от позиции западных стран.


«Молдавская оппозиция, видимо, попытается организовать подобие майдана. Об этом свидетельствуют, в частности, заявления Санду. Мы знаем, что отказ признать итоги выборов — первый шаг к уличным выступлениям. Характерно, что к своим акциям проевропейская оппозиция уже привлекала ветеранов приднестровского конфликта», – говорит Лавренев.

Он прогнозирует, что победа возможного майдана обострит не только приднестровский вопрос, но и отношения Кишинева с Гагаузией, сделает ситуацию в регионе взрывоопасной.

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