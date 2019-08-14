Донбасс станет частью России за пару дней – дипломат

14.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Россия «аннексировала» Крым за три недели, то на Донбассе в статусе широкой автономии это может произойти за два-три дня.

Об этом в эфире телеканала «UATV» заявил советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий», посол Украины в Хорватии Александр Левченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План предоставления широкой автономии Донбассу не соответствует национальным интересам, думаю, это понятно всем мыслящим людям, у нас в Крыму была узкая автономия, которую за две с половиной недели проглотила Россия. А сейчас предлагают широкую автономию, а до этой автономии надо выполнить все Минские договоренности, а потом нам надо восстановить весь Донбасский регион за наши деньги и за деньги наших европейских и американских партнёров, а что потом?

А потом широкая автономия закладывается, как определённая капсула в политическое тело Украины. Если будет приниматься какое-то важное внешнеполитическое решение, скажем, касательно европейской интеграции Украины, значит это будет каким-то блокирующим органом. Естественно, автономия не имеет полномочий блокировать, но вместе с тем, учитывая опыт Крыма, который говорит, что будут действовать быстро и решительно, если Крым аннексировали за три недели, то на Донбассе это может произойти за два-три дня», – заявил Левченко.