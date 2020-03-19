Донбасс становится все ближе к воссоединению с Россией

19.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Десятки тысяч жителей ЛДНР уже стали полноправными гражданами РФ, ещё сотни тысяч находятся на разных стадиях подготовки и оформления документов, что является доказательством верности выбору, сделанному народом Донбасса в 2014 году.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«О необходимости усилить поддержку, оказываемую республикам Донбасса, и добиваться их полной интеграции заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Это полностью соответствует политике, которую на протяжении последних лет демонстрирует и реализует Российская Федерация в отношении Донецкой и Луганской народных республик, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Более того, с каждым годом интеграционные процессы только расширяются, что бы ни пытались оспорить недоброжелатели», – заявил Муратов.

По его словам, ключевой вехой на интеграционном пути стало предоставление возможности получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР по упрощенной процедуре.

«Этот шаг носит важный социально-гуманитарный характер и позволил восстановить справедливость в вопросах, связанных с невозможностью реализации ряда прав и свобод, что обусловлено отсутствием международного признания республик Донбасса. Десятки тысяч жителей региона уже стали полноправными гражданами РФ, еще сотни тысяч находятся на разных стадиях подготовки и оформления документов», – добавил общественник.

Он подчеркнул, что эти процессы являются наглядным доказательством верности выбору, сделанному народом Донбасса еще в 2014 году и защищенному в противостоянии с украинскими агрессорами.

«И пускай наш путь оказался длиннее и тернистее, чем у Крыма, на что в своем комментарии также указал Андрей Козенко, но отрадно то, что каждый день приближает нас к заветной цели – воссоединению с Большой Родиной», – заключил Алексей Муратов.