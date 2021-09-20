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20.09.2021 19:17 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Соотечественники, терроризм
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Дончане возложили цветы в память о жертвах теракта в пермском вузе

Жители Донецка возложили цветы к стеле «Россия» в память о жертвах трагедии в Пермском...

Жители Донецка возложили цветы к стеле «Россия» в память о жертвах трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция была организована активистами ОД «ДР» во главе с руководителем Центрального исполкома организации Алексеем Муратовым.

«Жители ДНР с глубокой скорбью восприняли новость о трагической гибели людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В эти трудные минуты мы разделяем боль утраты, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в этой ужасной трагедии. Мы скорбим вместе с ними, ведь Донбасс – это Россия», – сказал Муратов.

Глава ДНР Денис Пушилин также высказал свои соболезнования родным и близким погибших.

«От имени жителей Донецкой Народной Республики и себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования в связи с ужасной трагедией, которая произошла сегодня в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Мы скорбим вместе со всеми россиянами и сочувствуем горю родных и близких погибших», – написал он в своём Telegram-канале.

Также по поводу трагедии высказалась советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

«Трагедия забрала жизни тех, кто только начал жить. У нас восьмой год дети гибнут от войны, а в Перми они погибли от теракта. Дай Бог, чтобы такое никогда не повторялось, родители не должны хоронить своих детей», – сказала она.

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