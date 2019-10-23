Донецк еще раз сказал Украине: Наш выбор – Россия. Все только начинается

23.10.2019, Донецк, Михаил Рябов

«Наш выбор – Россия» – под таким лозунгом сегодня в столице ДНР прошел торжественный съезд, приуроченный к пятилетию общественного движения «Донецкая Республика».

«Друзья! Важнейшей объединяющей идеей для всех нас является стремление стать частью нашей большой Родины – России. Лозунг «Наш выбор – Россия!» красноречиво об этом говорит. Мы прошли большой путь, интеграционные процессы с Российской Федерацией идут полным ходом. Значительный вклад во взаимодействие вносит общественность. Народная дипломатия – важная часть этой работы, и общественное движение должно вносить свой вклад в эти процессы», – обратился к собравшимся лидер движения глава ДНР Денис Пушилин.

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Он обозначил главные задачи в развитии республики: борьба с коррупцией, рост уровня жизни граждан, запуск новых предприятий, несмотря на экономическую блокаду Украины и т.п.

Сегодня же «Почта Донбасса» ввела в обращение маркированный конверт в честь юбилея движения «Донецкая Республика».

В правом нижнем углу конверта размещен логотип организации, слева от которого находится надпись «5 лет», обрамленная лентой с использованием цветов российского флага, справа написано: «Наш выбор – Россия. Все только начинается». Фоном конверта служит панорамное изображение центра Донецка.