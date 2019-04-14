Донецк и Луганск в состав Украины не вернутся, – советник Захарченко

14.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, российский писатель Захар Прилепин в Москве на встрече с читателями пояснил, почему Донецкая и Луганская народные республики до сих пор не объединились, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отвечая на вопрос, почему не объединяются ЛНР и ДНР, писатель отметил, что никакого принципиального смысла в этом не видит. Гораздо важнее, почему Донбасс до сих пор не воссоединился с Россией.

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«Ну, объединятся, и что мы все по этому поводу испытаем, и что по этому поводу испытают люди в ДНР и ЛНР? Ничего. Вопрос стоит в том, почему они не входят в состав России – это важный вопрос, на который тоже можно придумать те или иные ответы.

Так получилось, что там был свой референдум и там был свой референдум, там сложилась определённое военная и политическая элита и там своя», – ответил Прилепин.

«Я помню, когда я работал советником Захарченко, приезжала ко мне в Донецк целая группа людей из Луганска – глава местного театра, глава местной библиотечной сети, ещё какие-то люди, и я как-то с ними тоже эту тему поднял.

Они говорят: «Захар, ты понимаешь, мы в Луганске, наш театры – это столичный театр, наш университет – государственный столичный университет, а если мы с Донецком объединимся, то Донецк, конечно же, будет столицей, а Луганск будет на правах Иловайска или Шахтёрска, и мы будем не столица, а ещё один театр или университет». То есть, они так спокойно сообщили об этом, в этом даже есть некоторые резоны.

У них там свой регион, была своя война за свою независимость, свои выборы, чего им объединяться? Вот, когда уж в Россию пойдут, тогда все скопом. То есть, никаких особенных проблем в связи с этим я не вижу», – рассказал экс-советник главы ДНР.

«Вы сказали, что возможно ДНР и ЛНР войдут в состав России, это возможно в ближайшей перспективе, и что делать с остальной Юго-Восточной Украиной? Мне это тоже близко и больно, я сама с Востока Украины и как русский человек знаю, что жить там русскому человеку невозможно, просто задыхаешься», – прозвучал вопрос из зала.

«Я думаю, что, во-первых, уже по факту те части Донецкой и Луганской областей, которые мы контролируем, и так в составе России. С точки зрения военной, культурной, образовательной и прочей, они на тех или иных основаниях входят уже в русский контекст, а не украинский, и обратно они уже не вернутся. И сейчас, если паспортизация населения, о которой доходят слухи, состоится, если выдадут российские паспорта, что, как мне намекают, скоро может состояться, то, собственно, это будет уже вопрос решённый. Но то, что это не Украина, я говорил ещё в 2014 году и в 2015-м, и в 2016-м, когда многие кричали, что сольют, отдадут, предадут, засунут обратно в Украину – уже тогда было понятно, что это технологически уже невозможно.

Что касается другой части Юго-Востока, я абсолютно убеждён, глядя на события предыдущей истории, что этот маятник оголтелой русофобии, который раскрутила часть взвинченной, возбуждённой Украины раскрутила и инфицировала часть собственных граждан, он дошёл до определённого финала, даже ещё к 2017 году, и сейчас начался обратный процесс в другую сторону», – заявил Захар Прилепин.