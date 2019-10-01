01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Минский процесс, Мнение, Политика, Украина
Просмотров:

Донецкий омбудсмен раскритиковала позицию Украины по второму этапу обмена

ДНР ждет от украинской стороны “политических решений” относительно обсуждаемого сейчас второго этапа обмена удерживаемыми лицами и настаивает на том, что гарантии соблюдения правовой «очистки» осужденных и обвиняемых должны быть полностью выполнены, называя это своим “главным требованием”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Мы надеемся, что Киев перестанет затягивать процесс и выполнит все взятые на себя обязательства”, – отмечается в заявлении донецкой чиновницы.

По словам Морозовой, не устраивает ДНР отказ украинского правительства от предоставления гарантий применения помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда. По мнению Морозовой, таким образом, Киев не предоставляет гарантии, что впоследствии люди из данного списка будут полностью процессуально «очищены».

Также Морозова раскритиковала разработанные представителями украинского правительства анкеты для лиц, подлежащих обмену и проведенную Украиной одностороннюю верификацию таких лиц. Что, по мнению донецкого омбудсмена, является “очередным способом блокировать процесс проведения обмена удерживаемыми лицами и противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена”.

Морозова заявила о желании представителей Донецка “лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть