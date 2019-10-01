Донецкий омбудсмен раскритиковала позицию Украины по второму этапу обмена

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

ДНР ждет от украинской стороны “политических решений” относительно обсуждаемого сейчас второго этапа обмена удерживаемыми лицами и настаивает на том, что гарантии соблюдения правовой «очистки» осужденных и обвиняемых должны быть полностью выполнены, называя это своим “главным требованием”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

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“Мы надеемся, что Киев перестанет затягивать процесс и выполнит все взятые на себя обязательства”, – отмечается в заявлении донецкой чиновницы.

По словам Морозовой, не устраивает ДНР отказ украинского правительства от предоставления гарантий применения помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда. По мнению Морозовой, таким образом, Киев не предоставляет гарантии, что впоследствии люди из данного списка будут полностью процессуально «очищены».

Также Морозова раскритиковала разработанные представителями украинского правительства анкеты для лиц, подлежащих обмену и проведенную Украиной одностороннюю верификацию таких лиц. Что, по мнению донецкого омбудсмена, является “очередным способом блокировать процесс проведения обмена удерживаемыми лицами и противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена”.

Морозова заявила о желании представителей Донецка “лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины”.