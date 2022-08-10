Донецкий юрист рассказал, как провести референдум на территории, частично оккупированной Киевом

Новости Украины

В эпоху цифровых технологий, даже в случае, если возлагаемые на сентябрь надежды на окончательное освобождение территорий юго-востока бывшей Украины от ВФУ не будут реализованы, жители временно оккупированных населенных пунктов двух регионов могут принять участие во всенародном волеизъявлении в онлайн-формате.

Об этом в эфире «PolitWera» рассказал донецкий юрист Ярослав Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что в отличие от экстремистского Киева, военно-гражданские администрации областей придерживаются прописанных в Уставе ООН семи основополагающих принципов международного права, среди которых, в том числе, равноправие и самоопределение наций и этносов.

«Соответственно, в связи с международными общепринятыми правилами, необходимо выяснить мнение народа, населения, с кем оно хочет быть. То есть, считаю, что нужно проведение референдума. И главная функция ВГА – поддержание порядка на этих территориях, которые сейчас находятся под их контролем, и принятие мер по обеспечению проведения этих референдумов. Это – главная функция. Для того, чтобы провести референдум, не нужно, чтобы был избран парламент, правительство. С начала пусть люди определятся, с кем они – хотят они быть в составе Украины или присоединиться к (РФ – ред.)», – сказал юрист.

Ведущая отметила, что глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что для проведения референдума на Донбассе необходимо дождаться полного освобождения и территории ДНР. В то же время в Запорожской области уже заявили о готовности, несмотря на часть территории, в первую очередь, города Запорожья, оставшегося под контролем Киева.

«Не будем с вами привязываться к территории. Мы все-таки говорим о референдуме, а это – волеизъявление людей, граждан, жителей. Кто нам запрещает на тех территориях, где невозможно обеспечить проведение референдума при очной явке, (организовать его заочно – ред.)? Почему на тех территориях не провести опрос о том, с кем хотят быть люди, дистанционно, посредством современных средств связи? Допустим, какой-то сайт запустить, где люди смогут зарегистрироваться, и там высказать волеизъявление. Напомню, что в тех же самых США выбирают по почте. А мы – почему не можем? Нигде нет чётких установок, как должен проходить референдум. Самое главное – получить чёткую информацию», – прокомментировал Ющенко.

Юрист подчеркнул, что вне зависимости от событий на линии разграничения, руководства ВГА приложат все усилия для того, чтобы уроженцы регионов, вынужденные пребывать по ту сторону баррикад, внесли свой вклад в судьбу Запорожья и Херсона.

«Думаю, что особенности, нюансы проведения референдума, если мы говорим о Херсонской и Запорожской областях, узнаем ближе к дате. Что касается вопросов – вся ли территория областей будет освобождена или нет, то напоминаю, что сегодня только 10 августа. Что будет через два дня, через неделю, насколько изменится линия боевого соприкосновения и какие события будут происходить ближе к сентябрю, к сожалению, спрогнозировать не можем, но какие-то существенные подвижки в этом вопросе однозначно будут. Как поступать и выяснить мнение людей, которые бы хотели участвовать в референдуме, на территориях, которые еще не смогли взять под контроль, можно всё-так воспользоваться современными технологиями. Существенно на общую картину никак не повлияет, поскольку и так большая часть Херсонской и Запорожской областей под контролем союзных сил, но мнение каждого жителя будет услышано», – заверил Ющенко.