07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За год количество украинцев, которые вместо Дня Победы предпочитают только навязанный Западом пораженческий «день памяти и примирения» 8 мая, стало меньше. Однако в целом цифра таких людей увеличилась за счёт тех, кто чтит обе даты.

Об этом в ходе видеоконференции «удовлетворенно» поведал директор украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что украинцы выражают расположение чествованиям «европейского типа, где ценности мира не затмеваются бряцанием оружия и культом победы и победобесия, как в России».

«Приживётся ли эта модель на Украине, неизвестно, но точно могу сказать, что такие исследования помогут нам отследить изменения настроений. Мне приятно, что в целом количество людей, которые обе даты – и 8, и 9 мая, считают достойными и необходимыми для чествования, это большинство населения. В то же время я увидел, откуда произошло перетекание этой статистики.

Если в прошлом году 32 процента людей выступали только за День Победы, то в этом году их 31. Но, например, увеличилась с 39 до 41% часть тех, кто за обе даты, однако давайте посмотрим, откуда произошло перетекание. Перетекание произошло за счёт того, что стало больше равнодушных к этому вопросу, а также стало меньше тех, кто исключительно за день памяти и примирения. То есть, если их раньше было 14 процентов, то в этом году их уже девять. Это очень интересное наблюдение», – валял дурака Дробович.

«Однако суммарно всё равно радует, что если взять вместе тех, кто за оба дня чествования, и тех, кто только за день примирения, то их более 50 процентов населения, что я, естественно, считаю здоровой тенденцией ответственного общества», – добавил украинизатор.

Между тем, если по «логике» Дробовича взять вместе тех, кто за День Победы и за обе даты, – то будет более 60%.