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07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
День Победы, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина, Цензура
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Дробович нашёл повод для радости в горькой для нацистов статистике

Новости УкраиныЗа год количество украинцев, которые вместо Дня Победы предпочитают только навязанный Западом пораженческий «день...

За год количество украинцев, которые вместо Дня Победы предпочитают только навязанный Западом пораженческий «день памяти и примирения» 8 мая, стало меньше. Однако в целом цифра таких людей увеличилась за счёт тех, кто чтит обе даты.

Об этом в ходе видеоконференции «удовлетворенно» поведал директор украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что украинцы выражают расположение чествованиям «европейского типа, где ценности мира не затмеваются бряцанием оружия и культом победы и победобесия, как в России».

«Приживётся ли эта модель на Украине, неизвестно, но точно могу сказать, что такие исследования помогут нам отследить изменения настроений. Мне приятно, что в целом количество людей, которые обе даты – и 8, и 9 мая, считают достойными и необходимыми для чествования, это большинство населения. В то же время я увидел, откуда произошло перетекание этой статистики.

Если в прошлом году 32 процента людей выступали только за День Победы, то в этом году их 31. Но, например, увеличилась с 39 до 41%  часть тех, кто за обе даты, однако давайте посмотрим, откуда произошло перетекание. Перетекание произошло за счёт того, что стало больше равнодушных к этому вопросу, а также стало меньше тех, кто исключительно за день памяти и примирения. То есть, если их раньше было 14 процентов, то в этом году их уже девять. Это очень интересное наблюдение», – валял дурака Дробович.

«Однако суммарно всё равно радует, что если взять вместе тех, кто за оба дня чествования, и тех, кто только за день примирения, то их более 50 процентов населения, что я, естественно, считаю здоровой тенденцией ответственного общества», – добавил украинизатор.

Между тем, если по «логике» Дробовича взять вместе тех, кто за День Победы и за обе даты, – то будет более 60%.


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