Воскресная атака БПЛА ВСУ на Оренбургский ГПЗ, где перерабатывается весь газ, добываемый в соседней Западно-Казахстанской области, вновь поднял вопрос о позиции Астаны, а вернее о её отсутствии.

При этом удар по сырьевой экономике республики более чем серьёзный, так как на Оренбургском ГПЗ перерабатывается всё добываемое сырье, а это 9 миллиардов кубометров в год, из одного из крупнейших месторождений Казахстана Карачаганак, и альтернативы этому попросту нет. А без выкачки газа невозможна и добыча нефти, так как они идут там попутно друг с другом.

В итоге, по словам министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, объёмы переработки уменьшились на 8,5 – 9 тысяч тонн и сразу же были введены технологические ограничения на добычу нефти.

И сроки восстановления добычи и переработки до конца еще не определены, так как казахстанская сторона говорит о нескольких днях, а российские эксперты сообщают о месяце ремонтных работ.

Соответственно, атаку надо расценивать как диверсию, направленную именно против Казахстана, так как практически Оренбургский ГПЗ только и работал на казахстанском сырье, поставляя уже сниженный газ обратно на нужды РК. В Киеве об этом не могли не знать, а значит удар был рассчитан на то, чтобы оказать давление на Астану.

Очевидно, что это заказ Лондона и соответствующий наглядный сигнал казахстанкой верхушке в преддверии встречи Токаева с Путиным в Москве. Данным актом даётся понять, что не следует отказываться от взятого курса на «евроинтеграцию» и менять уже свёрстанные планы по развитию Транскаспийского маршрута в обход России.

Примечательно, что во время визита во вторник в Астану Ильхама Алиева президент РК как раз помпезно анонсировал такой план развития этого коридора через Азербайджан, призванный продемонстрировать англосаксам намерения Акорды продолжать прежнюю линию на геополитическую переориентацию на Запад.

Этим и объясняется упорное молчание МИДа РК на многочисленные атаки БПЛА ВСУ на казахстанскую нефтегазовую инфраструктуру в России, так как таким образом Запад руками Киева побуждает элиту РК и других среднеазиатских республик срочно менять маршруты доставки своего сырья в Европу.

При этом наносимый ущерб очень существенный. Так, например, при остановке весной нефтеналивной станции «Кропоткинская» бюджет республики недосчитался 2 миллиардов долларов, а выход из строя терминалов в Новороссийске в августе стоил 600 миллионов баксов. И любое правительство уже било бы в набат, но только не власти РК, которые всё проглатывают – и делают вид, что ничего не случилось.

По сути, энергетический террор ВСУ является рычагом воздействия и корректировки внешнего и внутреннего курса Астаны. И он эффективен, так как похоже, что там согласились с участью сырьевой колонии и готовы играть по навязываемым правилам.

Интересно, что и в истории с Оренбургским ГПЗ также есть свой нюанс, показывающий колониальную зависимость РК от западных корпораций. Ведь именно британские и американские инвесторы отказывались, а затем затягивали процесс строительства ГПЗ в Западно-Казахстанской области многие годы, выставляя нереальные условия и не желая брать на себя дополнительные обязательства.

В этом году правительство РК заявило, что якобы КазМунайГаз будет строить такой объект на Карачаганаке самостоятельно и удалило все западные компании из числа участников, но буквально месяц назад дало заднюю и вновь включило Eni, Shell и Chevron в проект возведения комплекса. И опять на невыгодных для страны условиях, но с целью сохранения дружеских отношений.

Получается, что только Россия практически безвозмездно предоставляет свою помощь и производственные мощности, фактически спасая нефтегазовую отрасль Казахстана от коллапса, да еще и предоставляя дешёвые объёмы ГСМ при дефиците на внутреннем рынке. А в ответ получает не только переориентацию энергетических маршрутов, но и удары по своим объектам в Башкирии, на Урале и в Сибири, куда БПЛА из «незалежной» физически долететь неспособны.