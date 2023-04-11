Дроздов: Переговоры с русскими будут. Тема Крыма для них закрыта

Анатолий Лапин.  
11.04.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина никуда не денется от переговоров с Россией, для которой тема Крыма является закрытой.

Об этом в эфире интернет-трансляции лишенного эфирного вещания телеканала «Прямой» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина никуда не денется от переговоров с Россией, для которой тема Крыма является закрытой....

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По мнению Дроздова, решаться это будет уже после анонсированного наступления ВСУ.

«Тема переговоров – это тема будущего. Кто бы как ни говорил, но это как-то все равно будет фиксироваться, нужно это просто понимать как фактор, который мы не можем изменить. Рано или поздно мы к этому дойдем. По Крыму я тут ставлю большой знак вопроса, потому что это, мне кажется для нашего врага является красной темой, это тема, которую он публично закрыл», – сказал русофоб.

«Я не думаю, что по этому могут быть какие-то прорывы, но, снова-таки, давайте будем идти от повестки дня – наши фантазии вообще не интересны ни ВСУ, которые сейчас пишут настоящую историю и тот листок переговорный, с чем политики садятся, ни мировым игрокам.

Это сейчас преждевременно говорить в ожидании определенных весенних событий, которые анонсированы всеми сторонами. Исходя из них, я так допускаю, и будут уже дальше искать определенные решения, определенные сценарии по нашей войне», – заявил Дроздов.

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