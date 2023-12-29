Дроздов: «Выход на границы 1991 года – это анекдот от «95 квартала»

Украинское руководство осознало, что выход на границы 1991 года невозможен, и меняет приоритеты в понимании «перемоги» над Россией, опускаясь до абсолютно анекдотичных заявлений.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Украина победой считает границы 1991 года, то значит, эта война победы не предусматривает. Вся аналитика западных партнёров, а они не ошибаются, смотрят объективно, базируется на невозможности на этом историческом этапе с таким врагом выйти на границы 1991 года», – признал Дроздов.

При этом его возмутила позиция ГУР Украины, которое объявило об очередной «перемоге».

«Что касается конкретных заявлений, они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом», – заявил ранее спикер ГУР Юсов, имея в виду вылазку диверсантов и заявления о том, что летом будем пить кофе на набережной Ялты.

Пропагандист считает заявление ведомства просто издевательством.

«Я это могу привязать к анекдотическим объяснениям спикеров ГУР о том, что, мол, прогнозы, что украинские силы войдут в Крым уже летом 2023 года, они, как ни удивительно, оправдались. Спикеры ГУР сказали, что в этом году наши силы обороны там были. Значит, прогноз, что мы в 2023 году зайдём в Крым, был супер. И это не анекдот, не юмореска и даже не стендап. Это даже не скетч «95 квартала», это официальная позиция крупной разведывательной структуры. По такой логике я бы сказал, что не стоит на полдороги останавливаться, и давайте говорить про границы 1991 года. Например, послать двух агентов куда-то в тыл ДНР-ЛНР вблизи с границей с РФ, где-то там в поле воткнуть украинский флаг, его сфотографировать со всех ракурсов, чтобы позже киевское начальство имело основания говорить, что выход на границы 1991 года состоялся. Ну, вы понимаете, это анекдот!» – возмущался Дроздов.

По его мнению, таким образом, украинские власти пытаются слепить хоть какую-то «перемогу» для общества и западных доноров.

«Я к тому, что власть тоже ищет для себя сейчас какие-то выкрутасы, какие-то едва ли не юмористические приёмы, как студент, который валит экзамен, но выкручивается, что-то плетёт, вот это я вижу в риторике власти. Это говорит, что они тоже ищут, как бы соскочить со своей ответственности за явно и безосновательно завышенные и у общества, и у западных доноров, потому что под это давались деньги и ресурсы, под выполнение определённых результатов. Там же прагматичный подход. Это же надо применить и к вопросу победы. Потому что если границы 1991 года не являются сейчас достижимыми, объективно, значит нужно немного изменить стратегию и не упираться в то, что это является победой, потому что тогда победа становится несбыточной. Тогда победой надо называть что-то другое. И они пробуют это делать. Они таким смешным непутёвым способом сейчас под Крымом. Или это шутка, или что», – сокрушался русофоб.

При этом он согласился с мнением, что «перемога» Украины уже хотя бы в том, что украинцы выжили.

«Данилов, секретарь СНБО, уже попробовал немного упростить победу до того факта, что мы просто выстояли. И в действительности мне близка даже такая позиция», – сказал Дроздов.