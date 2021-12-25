Дуэт «Кролики»: «Авгиевы конюшни» после президента-юмориста придется разгребать еще десять лет

25.12.2021  00:14 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украине придется еще десять лет разгребать «Авгиевы конюшни», которые останутся после президента-юмориста.

Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил популярный украинский артист, участник известного дуэта «Кролики» Владимир Данилец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется еще десять лет разгребать «Авгиевы конюшни», которые останутся после президента-юмориста. Об этом...

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Его коллега Владимир Моисеенко предположил, что украинцы настолько насытились правлением артиста во власти, что в ближайшее время не проголосуют за юмориста-президента.

«Я думаю, что в Украине, во всяком случае, ныне здравствующее поколение, очень нескоро проголосует за юмориста-президента, за следующего юмориста-президента. В любом случае, человек, который идет в политику, на такие должности, он должен, прежде всего, понимать меру ответственности. Ты руководишь живыми людьми и от тебя зависят живые люди. И это надо знать и понимать. А вот, я на хохме стану президентом, я на хохме стану губернатором – это не вариант», – заявил Моисеенко.

Данилец в свою очередь предположил, что разворачивать страну в нормальное русло после нынешней власти придется еще минимум десять лет.

«Надо брать тех людей, не дружбанов с улицы, а именно государственников, хозяйственников, которые это умеют делать, которые знают. Пример, далеко же не надо ходить – набрали дружбанов своих сейчас в правительство – и что творится? Не до смеха, мы плачем все. Стало еще хуже…

Для того, чтобы сейчас нам что-то возродить, сделать действительно правильно, нам тяжело будет, нам надо такого сильного человек – и премьера, и президента, и команду – чтобы перевернуть все. И чтобы заработали механизмы именно те, которые должны работать.

Но для этого надо, минимум, лет десять, чтобы пошло так, как надо. А для этого надо отказываться и от внешнего влияния – это обязательно, это первое, что нам очень сильно мешает. Мы не можем шаг ступить, чтобы что-то сделать, что-то решить, чтобы что-то планировать и делать для народа. Нам надо отречься от грантов, которые здесь работают и мешают Украине… Но это Авгиевы конюшни, это очень сложно».

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