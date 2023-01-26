«Две недели подготовки – и на фронт», – военный о темпах мобилизации

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Если в первые месяцы Украина посылала на фронт мобилизованных сразу, без какого-то обучения, то сейчас Киев может позволить давать две недели на подготовку, чтобы солдат не погибал в первые пять минут боя.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил военнослужащий ВСУ Юрий Яковенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство людей считают, что, если ему вручили повестку, то он завтра едет в Бахмут, сразу лезет в окоп, ничего не умеет, и там умирает. Это совсем не так. Уже нет такой критической ситуации, как это было на первых этапах войны, когда люди, в основном добровольно, приходили, и тут же отправлялись на передовую. Сейчас люди спокойно проходят подготовку», – заверил неонацист.

Яковенко похвастался, что теперь украинские призывники имеют возможность проходить обучение две недели, после чего и отправляются на фронт.

«На самом деле, чтобы научить базовым умениям пехотинца, нужно хотя бы две недели интенсивного обучения. И всё, человек будет иметь достаточно навыков, чтобы не погибнуть в первые пять минут», – подбадривал он потенциальное «пушечное мясо».