Джангиров: Агенты Польши с Кремлём никогда не договорятся

20.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Трансфер власти в Белоруссии начат, но остается открытым вопрос, куда он будет направлен, под чьим контролем пойдет, и насколько активно в нем будет участвовать Александр Лукашенко.

Об этом ютуб-каналу PolitWera рассказал политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конституционная реформа неизбежна и, насколько я понял из комментариев ЕС, они на этот вариант согласны, – рассказал эксперт. – Скорее всего, компромисс будет в том, что выборы будут пропорциональными. Без мажоритарки. И вопрос в том, сумеет ли консолидироваться оппозиция, и сумеет ли власть пойти двумя, тремя колоннами – условно «провластная», «пророссийская», «промышленная».

Почему нужно несколько партий? Для того, чтобы различные провластные группы видели бы себя в будущем акционерном обществе. То есть пошли по пути ЗАО «Беларусь». Такой переход как меньшее из зол».

При этом на вопрос ведущей, сумеет ли Кремль договориться с оппозицией, если она все-таки возьмет власть, Джангиров ответил, что сумеет, но не со всей. И здесь, по его мнению, все зависит, на какие внешние силы ориентирована та или иная оппозиционная группа.

«С пропольскими не сможет (договориться – ред.), с пронемецкими – сможет», – отметил эксперт.

Когда же ему привели в пример заявление представителя белорусского СМИ, высказанное в эфире российского канала о том, что президент Белоруссии «не может быть пророссийским, он может быть только пробелорусским», политолог очень четко заметил:

«У нас на Украине в свое время фигура речи «мы не пророссийские, и не прозападные» четко означала «мы – прозападные», – напомнил Джангиров.