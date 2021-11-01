Джангиров: Украинская пропаганда начинает оправдывать закупки у «диктатора» Лукашенко

01.11.2021 15:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская пропаганда начинает подготовку общественного мнения к возобновлению электроэнергии у Белоруссии, хотя ранее официальный Киев отказался признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах и ввел санкции против Минска.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джангиров напомнил о том, что ранее белорусскую электроэнергию через посредников уже начала закупать Литва, которая до этого заявляла о недопустимости подобного сценария.

«Литва начала брать электроэнергию с Белорусской АЭС… Я чувствую, что закончится тем, что только Украина будет участвовать в блокаде Белоруссии… Лещенко (обслуживающий интересы президента Владимира Зеленского экс-депутат, пропагандист Сергей Лещенко, – авт.) статьи пишет о том, какая полезная белорусская энергия. Что, мол, вы знаете, что там нет никаких электронов тоталитаризма. Они просто с минусом. Так сказать, мы должны воспринимать Белоруссию со всеми ее плюсами и минусами. Минус – это электроны, которые будут перетекать к нам», – заявил Джангиров.

«Очевидно, до следующей весны Лукашенко у нас перестанут называть «так называемым президентом» или «самопровозглашенным», – предположил политолог Даниил Богатырев.

«А почему бы и нет? «Так называемое электричество, так сказать, поставляется по так называемым линиям электропередач». Более, можно сказать, что это «самопровозглашенные поставки», – с иронией добавил Джангиров.