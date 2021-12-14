Джангиров: Зеленского заставят имитировать выполнение Минских соглашений

Новости Украины

Паника вокруг предполагаемого вторжения России в Украину закончилась ничем.

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы если мы вдруг подумаем, что никакого вторжения не готовилось (о чём, кстати, их эксперты говорили и многие эксперты наши военные, кроме военной разведки, говорили, что не видят ничего такого экстраординарного), если этого всего не было, ну просто вот эта атмосфера, что что-то может страшное произойти, Байден спешит на помощь и решает все вопросы? Ну решили вопрос», – отметил эксперт.

«Мы можем только догадываться, что американцы в эти дни, пока Байден не дозвонился до Зеленского, какую информацию они передавали. Но вы видели, как в твиттере назвал этот вот ну ситуацию Зеленский – «конфликт на Донбассе». Это был очень такой сдержанный твитте. И вот, я понимаю, что там было много всяких проблем потому что опять прошло, что [Зеленский] готов уже на прямые переговоры. Но он то не готов, то готов, то не готов», – сказал политолог.

По его словам, на Украину будут давить, чтобы она в следующем году выполняла Минские соглашения или хотя бы имитировала их выполнение.

«Имитировать давление. Имитировать сильно, давить – слабо. Может быть какие-то будут небольшие минимальные [нажимы]. За продвижение, за успех можно выдать (кстати, это обозначил Зеленский) обмен пленными. Это успех для Байдена и для Зеленского – «Посмотрите, начался процесс, процесс наконец разблокирован, открыть КПП дополнительные и переподписать протоколы новые о прекращении огня. И это будет большой успех провозглашен», – резюмировал Джангиров.