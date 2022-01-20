Экономист: Массовый отъезд заробитчан и нищета оставшихся спасают гривну от девальвации

Новости Украины

Курс гривны в 2022 году продолжит держаться на уровне 27-29 гривен, поскольку у граждан Украины просто нет денег, чтобы скупать доллары, а заробитчане обеспечивают стабильный приток валюты в страну.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причин, которые влияют на девальвацию, в этом году больше, чем в прошлом году. Будет ли девальвироваться курс гривны, доллар становится дороже в этом году? Да, будет. Но в пределах там 27-29 гривен, еще может сходить до 30 гривен. Во всяком случае, по тем тенденциям, по тем валютным балансам, которые сейчас есть и по внешней экономической конъюнктуре, которая складывается, я не вижу причин, чтобы куда-то дальше курс уходил. Да, у нас уже не будет таких высоких цен на железную руду, как в прошлом году – 220 долларов. Сейчас – 110 долларов, и может опуститься еще ниже, ниже 100 уже опускалось. Да, у нас уже не будет такого урожая рекордного зерновых, значит, меньше экспортируем, меньше получим валютной выручки. Да, у нас будут большие расходы на импортные энергоносители. Газ подорожал, уголь подорожал и так дальше. Но у нас есть амортизаторы, и амортизаторы, к сожалению, сами по себе не очень хорошие, но они будут сдерживать девальвацию. Это, во-первых, то, что украинские гастарбайтеры, заробитчане за 11 месяцев прошлого года по данным Нацбанка в Украину завели 14 миллиардов долларов», – отметил он.

«Это абсолютный рекорд, это на 30 процентов больше, чем в 2019 и 2020 годах за тот же период. И по моим оценкам, в 2021 году от украинских заробитчан в Украину зайдет более 15 миллиардов долларов. Зеленский говорит, что украинские граждане будут возвращаться, но они, к сожалению, уезжают. И в этом году продолжится та же тенденция, потому что у нас идёт деиндустриализация, у нас останавливаются предприятия из-за высоких цен на энергоносители в разных сферах. Возможно, будут даже банкротства. То есть, армия заробитчан в этом году она пополнится и, вероятнее всего, также и увеличатся поступления от этих заробитчан в Украину. Второй фактор, тоже не очень хороший, который влияет на сдерживание девальвации – это бедность украинских граждан, потому что нет свободных гривен, чтобы побежать в обменники закупать доллары. То есть, украинские граждане не будут симулировать девальвацию. В 2021 году чистая продажа валюты населением составила 1,6 миллиарда долларов, плюс Госкомстат опубликовал информацию, что сбережения украинских граждан в прошлом году сократились на 2 процента ВВП, это также несколько миллиардов долларов. То есть, мы проедаем свои сбережения, мы становимся беднее, наши расходы намного быстрее растут, чем доходы», – подытожил экономист.