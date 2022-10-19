Экономист: Украина будет разорена

Новости Украины

Украине нужно быть готовой к тому, что ее территория будет разорена, репарации она не получит, а замороженные Западом российские средства ей не светят.

Об этом в эфире интернет-канала «Лиза Лазерсон» заявил экономист, бизнесмен и обозреватель Дмитрий Потапенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если пофантазировать о том, что будет заключён мирный договор… а кто будет восстанавливать эту территорию? Я понимаю, что сейчас прибежит кто-нибудь и напишет, что у России мы отберем эти 300 миллиардов, но хочется сказать: «Вы – это кто?». Это Запад заблокировал эти деньги, почему вы решили, что вдруг, ни с того ни с сего он, Запад, который понес существенные потери в экономиках, в военном потенциале, он передаст эти деньги Украине, а не передаст большую часть себе, а вам, может быть, ничего не передаст. Я поэтому честно говорю, что территория Украины может остаться, просто говоря, разоренной, вот и все. Потому что сейчас экономики Украины не существует как класса», – заявил Потапенко.

На вопрос ведущей, будет ли Россия платить за восстановление Украины, Потапенко подчеркнул, что заставить ее это сделать невозможно.

«Знаете, есть Илья Новиков – адвокат, который уехал в Киев. Когда ему задали вопрос, что будет после окончания войны, он сказал: «Готовьтесь к большому количеству разочарования, потому что даже, если люди будут по локоть в крови, не факт, что вы их посадите… Репарации кто будет платить? Государство, у которого есть семь тысяч боеголовок?», – резюмировал эксперт.