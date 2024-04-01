Экономист: Заменить мигрантов русскими не получится

Олег Кравцов.  
01.04.2024 09:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Россия, Экономика


Местное российское население не сможет заменить мигрантов, задействованных в ряде отраслей экономики. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, отвечая на соответствующий вопрос.

«Хотя рейтинговое агентство АКРА оценивает внутренние резервы российского рынка труда в 7,5 млн человек, в основном это либо пенсионеры, либо участники серых схем, либо те, кто готов работать лишь на удаленке. А на стройке и в ЖКХ требуется постоянное физическое присутствие. Так что кадровый дефицит будет нарастать как снежный ком. Бизнес может выйти из положения только за счет повышения заработной платы, что, в свою очередь, подхлестнет инфляцию.

Единственно верный магистральный путь — это повышение производительности труда в строительстве и кардинальная модернизация оборудования в ЖКХ, это инвестиции и сокращение потребности в рабочей силе. Причем быстрых результатов не будет. Не помогут и внутрироссийские решения. Допустим, курьеров-мигрантов можно отчасти заместить нашими подростками и студентами. Но это явно паллиативная мера», – сказал экономист.

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Местное российское население не сможет заменить мигрантов, задействованных в ряде отраслей экономики. Об этом,...


Скептически относится он и к возможности привлечь рабочую силу из Африки.


«Для начала их надо обучить русскому языку, базовыми знаниями которого обладают те же самые таджики, узбеки, киргизы. Для последних это привычное культурное пространство — благодаря радио, телевидению, книгам. Человек из Кении будет адаптироваться к российским реалиям неизмеримо тяжелее, чем мигрант из ближнего зарубежья. Такого рода проблемы, связанные не только с языковым барьером, чреваты вспышками девиантного, антисоциального, криминального поведения. В итоге риски могут перевесить выгоду», – резюмировал Масленников.

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