Экс-глава МИД Словении поддержал майдан в Сербии и «испытал отвращение» от объятий Вучича и Макрона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший министр иностранных дел Словении и депутат Европарламента, сербофоб Иво Вайгл считает, что Сербия якобы не сделала даже одного шага к реальной демократии.

Он также заявил, что испытывает «огромное уважение» к протестующим сербским студентам и всем людям, которые их поддерживают, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я бы возложил большую часть ответственности на Европу и европейских политиков в определенных странах, которые не хотят или избегают видеть реальность Сербии. Я думаю, что Вучичу делают слишком много уступок представители политических элит. Они не понимают политической культуры Балканского региона, и когда кто-то приходит к ним и рассказывает им истории, они верят, потому что политическая культура демократических стран не включает в себя ложь, блеф и нечестность. Мне противно, я видел, как обнимались Макрон и Вучич», – заявил Вайгл в интервью прозападному сербоязычному балканскому порталу N1.

Он также назвал «позитивным» тот факт, что «молодое поколение проснулось» в Сербии и высказал надежду, что «противостояние мошеннической концепции политики, которая существует уже десятилетия, будет успешным». По мнению отставного министра, нынешние протесты в Сербии являются «новым историческим моментом в политической культуре».

«Речь идет о демократии, о свободе и взаимном уважении, о том, что Сербия заслуживает нормальной демократической политической системы, где будет место правам человека, верховенству закона, уважению между политиками… С тем, что практикуют Вучич и его команда политиков, демократии достичь невозможно, а если демократии нет, то нет и прогресса», – заключил Вайгл.

Словения при развале Югославии выполнила ту же роль, что и Прибалтика при распаде СССР. Также как обитатели Латвии и Эстонии, словенцы никогда не имели собственной государственности, но получили равные с остальными поданными права после вхождения в королевство Югославия.

В годы Второй мировой войны здесь пышным цветом цвело коллаборационистское движение домобранов, а при коммунистах была создана отдельная национальная республика. Долгие годы из этого региона за счет всей остальной страны делали образцовую витрину для Запада, а в 1991 году здесь первыми заговорили о сецессии и в одностороннем порядке провозгласили независимость.

Равно как сепаратистские боевики открывали огонь по советской армии и мирному населению в Риге и Вильнюсе, словенские боевики территориальной обороны начали штурмовать погранзаставы, а затем и колонны Югославской Народной Армии, направленные в республику для наведения порядка, расстреливая безоружных срочников.

Также как и Москва, Белград оказался не готов к подобному кризису и буквально сдал республику под давлением Запада. При этом, как в Эстонии и Латвии где местное русское население, как жившее там веками, так и переселившееся туда в годы Российской Империи и СССР после 1945-го года, было поражено в правах, так и в Словении сербы, которые живут на территории этой страны с 15 века, не имеют гражданско-правового статуса меньшинства.