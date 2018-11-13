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13.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Д.Б., Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Экс-глава штаба Януковича: Украинский блицкриг закончится не в Донецке, а на Красной площади

Украина никак не должна учитывать итоги прошедших и обернувшихся высокой явкой выборов в ЛДНР, Киев должен готовиться к блицкригу и занятию Москвы, а пока украинские силы копятся – продолжать совместные с Западом санкции против России.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича во времена «оранжевой революции» экс-депутат Верховной Рады Тарас Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должны ли мы как-то для себя основательно реагировать, выверять внутреннюю политику, каким-то образом учитывать, то, что они там сделали (речь о выборах в ЛДНР – ред.), я считаю, что, безусловно, – нет. Другой момент, что делать.

Так как мы где-то сходимся в том, что сейчас провести блицкриг, занять эти территории мы не можем по одной причине – закончить блицкриг надо не в Донецке, а на Красной площади в Москве, а мы как-то к этому, к сожалению, пока не готовы, то мы действуем тем, что называется дипломатическое давление и санкционная политика», – заявил Черновол.

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