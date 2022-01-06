Экс-советник Путина призвал Украину готовиться к остановке транзита газа

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Новости Украины

Украина должна готовиться к тому, что Россия неизбежно прекратит поставки газа через ее территорию после 2024 года.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, проходящий через Украину газ всегда может быть использован в качестве оружия.

«Поэтому радикальное стратегическое направление заключается в том, чтобы не дать Кремлю использовать его в качестве оружия. Это значит, что надо понимать, что после 24-го года – это не решение Украины, а решение Кремля, решение Путина, он, скорее всего, с очень высокой вероятностью прекратит поставки газа через территорию Украины», – считает экс-советник.

«Как к этому нужно относиться? Нужно относиться к этому как к факту, просто неизбежному. Следовательно, необходимо заниматься добычей газа на территории Украины, делать все возможное для облегчения импорта газа на территорию Украины из-за пределов страны, необходимо снижать налоги, уменьшать урегулирование и, возможно, полностью регулировать для всех тех, кто собирается заниматься производством, распределением газа. Но кроме этого, необходимо способствовать тому, чтобы газ, если он является дефицитным, заменялся другими источниками энергии – в этом нет ничего зазорного, ничего страшного», – заявил Илларионов.