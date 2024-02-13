Экс-заместитель директора ЦРУ угрожает вмешательством США в российские выборы

Из-за растущей политической нестабильности внутри США американские политики будут наращивать эскалацию конфликта с Россией и даже попытаются вмешаться в выборы президента РФ.

Об этом в эфире интернет-канала пиарщика шарлатанов и антироссийского пропагандиста Дмитрия Гордона заявил бывший заместитель директора ЦРУ Джек Девайн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие ключевые цели ставит перед собой Путин во время президентских выборов в США?» – спросил ведущий.

«Это попытка России дестабилизировать США. Вы сами видите, что происходит в Конгрессе, поэтому российские спецслужбы используют не конкретных кандидатов, а спекулирует на противоречиях, пытается сделать так, чтобы все друг друга ненавидели.

Россияне транслируют ложные сообщения, при помощи которых сегментируют американское общество. В этом смысл их игры, а не в том, чтобы выиграл какой-то парень.

Обычно так делают, когда хотят начать войну. Хорошо. Если это война, мы ответим во всю мощь», – сказал Девайн.