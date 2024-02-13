Экс-заместитель директора ЦРУ угрожает вмешательством США в российские выборы

Вадим Москаленко.  
13.02.2024 09:18
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Россия, США


Из-за растущей политической нестабильности внутри США американские политики будут наращивать эскалацию конфликта с Россией и даже попытаются вмешаться в выборы президента РФ.

Об этом в эфире интернет-канала пиарщика шарлатанов и антироссийского пропагандиста Дмитрия Гордона заявил бывший заместитель директора ЦРУ Джек Девайн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за растущей политической нестабильности внутри США американские политики будут наращивать эскалацию конфликта с Россией...

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«Какие ключевые цели ставит перед собой Путин во время президентских выборов в США?» – спросил ведущий.

«Это попытка России дестабилизировать США. Вы сами видите, что происходит в Конгрессе, поэтому российские спецслужбы используют не конкретных кандидатов, а спекулирует на противоречиях, пытается сделать так, чтобы все друг друга ненавидели.

Россияне транслируют ложные сообщения, при помощи которых сегментируют американское общество. В этом смысл их игры, а не в том, чтобы выиграл какой-то парень.

Обычно так делают, когда хотят начать войну. Хорошо. Если это война, мы ответим во всю мощь», – сказал Девайн.

Он подчеркнул, что скоро Вашингтон может в открытую попытаться вмешаться в российские выборы.

«В 2016 году Путин открыл ящик Пандоры, когда влез в наши выборы, и попытался влиять на политическую ситуацию. Я думаю, если это продолжится, нашим политическим деятелям придётся решить, обязана ли Америка ответить зеркально, и сделать то же самое внутри России.

Думаю, это станет новым этапом противостояния, потому что это вопрос национальной безопасности», – добавил разведчик.

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