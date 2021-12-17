Экскременты на отопление, или Как Украина вошла в ледниковый период

17.12.2021  17:23 (Мск), Донецк,
Алексей Муратов.  
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Дзен, Общество, Украина, Энергетика
Новости Украины

Все неблагоприятные, но обоснованные прогнозы по прохождению текущего отопительного сезона на Украине начинают сбываться.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Все неблагоприятные, но обоснованные прогнозы по прохождению текущего отопительного сезона на Украине начинают сбываться....

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Ледниковый период в «незалежной» уже наступил – от переохлаждения в неотапливаемых квартирах начали умирать люди. Так в Тернопольской области от замерзания скончались 80-летняя женщина и её 53-летний сын, – они экономили на коммунальных услугах. Их примеру глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предлагает последовать всем украинцам, мол, умирайте, но «голубое топливо» надо экономить. Таким образом, постмайданная хунта планирует в очередной раз избавиться от «лишнего населения».

Стало известно, что Украина находится в шаге от остановки предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы. На украинских ТЭС – критически низкие запасы угля, но это нисколько не тревожит «слуг» народа, они заняты подготовкой к новогодним праздникам.

Тем временем, на Славянской ТЭС запасы угля в 50 (!) раз ниже необходимого, на Луганской – в четыре раза ниже, на Черниговской – в пять раз меньше. А на Дарницкой ТЭС запасы твёрдого топлива полностью исчерпаны. Перевести ТЭС на газ не получается из-за высоких долгов, которые составляют порядка 70 млрд. гривен. Да и в газгольдерах запасы «голубого топлива» достигли крайне низкой отметки.

Ситуация критическая, и об этом вслух заговорил даже приспешник Зеленского Юрий Витренко. Винит он, по сложившейся традиции, украинское население. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было таким, как в Польше, Украина не нуждалась бы в импорте газа. Только в отличие от Польши, на Украине пока ещё не добита металлургическая и химическая промышленность, которая является крупным потребителем газ. Если в Зе-оккупированной Украине сократить потребление «голубого топлива» до уровня Польши, это значит, что придётся закрыть последние работающие промпредприятия в «сильной и самостийной» стране. Так сказать, «незалежной» есть куда стремиться.

Витренко также дал понять украинцам, что нужно приготовиться и к поднятию тарифов, и к веерным отключениям электроэнергии. Правда, Зе-чиновник нашёл альтернативу природному газу – биотопливо. Переводя на русский язык замысел преступников в украинской власти, можно сказать, что они собираются напичкать фекалиями всю Украину, а потом эту «жгучую смесь» подорвать. Потому что биогазовые установки, дающие дармовую энергию, – это чистый обман и большая взрывоопасность, учитывая, что в «незалежной» проектная и строительная деятельность ведётся за взятки и «откаты».

Чтобы запустить биогазовую станцию, нужен инокулят (свежий навоз). Причём этот «свежачок» должен поступать в установку регулярно и в достаточном количестве. А достаточно ли на Украине инокулята для бесперебойной, а главное, – безопасной работы биогазовой установки? Остаётся только представить, как украинские СМИ будут тиражировать новости о том, что в «европейской» Украине сложился острый дефицит экскрементов. Переработка биогаза — сложный технологический процесс, и выход на рабочие характеристики также имеет ряд технологических сложностей и требует соответствующей подготовки и знаний. Есть ли эти знания у украинских специалистов?.. Биогазовый реактор может взорваться, и такие случаи – не редкость.

Экономическая сторона вопроса также говорит о том, что из фекалий бесплатной энергии Зе-маргиналам добыть не удастся. Стоимость капитальных затрат на 1 кВт электроэнергии, выработанного биогазовой установкой для объектов малой мощности, очень велика. В большинстве случаев – это экономически невыгодно.

Поэтому разговоры Зе-слуг о бесплатном «зелёном» топливе – это очередной бред, и попытка понизить градус напряжённости украинцев, в квартирах и домах которых стабильно понижается градус Цельсия.



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