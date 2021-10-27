Эксперт-коммунальщик рассказал о ключевом катализаторе грядущих «газовых майданов» по всей Украине

Облгазы намерены поднять тарифы на распределение газа с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен за куб, что сравнимо с ценой самого газа, и это вызовет массовые протесты во всех регионах Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не говорит о том, что привело к тому, что облгазы поднимают стоимость своих услуг. Причиной этого является абсолютно непрофессиональное руководство «Нафтогаза Украины», которое вместо того, чтобы закупить газ весной и летом, когда он стоил 5, 6, 10 гривен, – дождались того, что он стоит 37 гривен, и опосредованно, через облгазы нам впаривают этот газ по стоимости распределения 8 грн.

Кстати, в меморандуме (об урегулировании цен на газ, подписанном в сентябре Кабмином, НАК «Нефтегаз Украины», Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей конгресса) не предусмотрены деньги на разницу тарифов по распределению газа, там есть только тепло и только вода. И вот, как в этой ситуации они будут искать деньги ещё и на это?

Получается, что они будут силой заставлять облгазы искусственно сдерживать тарифы на распределение. Я не понимаю, как они будут это делать. Получается, что тогда «Нафтогаз» должен пересмотреть стоимость технического газа для того, чтобы они не поднимали тарифы. А «Нафтогаз» в любом случае будет поднимать, потому что у него минус, и Шмыгаль заявил, что с 1 ноября будет прямое бюджетное финансирование НАК «Нафтогаз Украины». Убытки у него такие, что его будут напрямую финансировать из бюджета.

То есть, весной были допущены серьёзные ошибки, газ запретили покупать по нормальной цене. Все эти ошибки наших суперменеджеров приводят к тому, что тарифы на распределение – 8 гривен.

Чем это кончится? В Житомире люди уже захватили облгаз, взломали двери, ворвались к главе управления. Я вам гарантирую, что тоже самое будет через месяц, если даже тарифы поднимутся на одну гривну. Волнения уже были в Лубнах и Харькове. Уже люди увидели новые цены. Будут перекрываться дороги, местечковые, местные майданы будут однозначно», – резюмировал Олег Попенко.