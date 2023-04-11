Эксперты прогнозируют наступление ВСУ на Крым. Украина грозит топить корабли Черноморского флота

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Аналитик и политики продолжают обсуждать перспективы контрнаступления ВСУ.

По одной из наиболее распространенных версий, украинские войска, подстегиваемые американцами, всеми силами будут стараться прорваться к Крыму.

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«Севастополь для американцев — тема №1. У них были большие виды на Севастополь, который имеет важнейшее стратегическое значение. Им важно было разместить там военные базы НАТО, установить контроль над Черным морем. Но в 2014 году, с «Русской весной», все для них обломилось. Они не перестанут убеждать Зеленского в необходимости во что бы то ни стало «вернуть Крым». На мой взгляд, если ВСУ и предпримут широкомасштабное наступление, то именно в этом направлении», – сказал «Московскому комсомольцу» военный эксперт капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

Он утверждает, что на создание несколько мощных ударных группировок у Киева сил не хватит.

«У них нет флота, они не смогут обеспечить фланги по воде. Им надо решать вопрос с Кинбурнской косой, где наши казаки сидят. Там рядом — Очаков, Николаев. Сейчас они всем натовским колхозом крепко думают, прорабатывают планы. Американские и британские советники находятся и при Залужном, и при оперативно-тактическом звене, и в бригадах. Я думаю, что еще не один «Кинжал» прилетит на их головы, как, в общем-то, и положено», – самоуверенно прогнозирует эксперт.

А вот министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном вспомнил о поражении флагмана ЧФ крейсера «Москва» в прошлом году и пригрозил и пригрозили новыми ударами по российским кораблям.

«Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я ознакомлен, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой – благодаря его усилиям и его команды это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть. Некоторые есть нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной сюрприз на море, очередную «бавовну», связанную с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю», – заявил Резников.

По его словам, флагман был потоплен всего дважды за историю существования российского флота – во время российско-японской войны возле острова Цусима в 1904 году и в прошлом году.

Достаточно сдержано относительно перспектив контрнаступления ВСУ высказался секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, известный своей оголтелой русофобией.

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины», – написал Данилов в своем микроблоге.

В свою очередь экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев не верит в способность ВСУ провести успешное наступление.

«Как Украина, не создав в три раза больше группировку, может наступать на каком-то направлении? Это только мясорубку устроить, как под Бахмутом. Смысла никакого нет абсолютно. Выполнить волю хозяев-американцев, показать, что украинские войска наступают куда-то, людей убивают. Это можно организовать, но они сегодня сами говорят, что запас боеприпасов на трое суток», — сказал Хатылев в комментарии URA.RU.

При этом американская газета «Вашингтон пост» предупреждает, что ряд проблем украинской армии, включая нехватку боеприпасов, может сказать на успешности контрнаступления ВСУ, которое приведет всего лишь к «скромным территориальным приобретениям».

Издание обращает внимание, что планы киевского командования достаточно амбициозны и включают продвижение на юге и перерезание сухопутного коридора в Крым. В то же время, ссылаясь на попавшие в сеть документы, отмечается, что созданная русскими оборона и проблемы ВСУ вероятно, «затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления».

«Вашингтон пост» уточняет, что такого рода оценки подтвердили собеседники Национальном совете по разведке, по словам которых, Украина вряд ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько вернула в результате осеннего наступления.