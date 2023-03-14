Эксперты увидели плюс для России в американском банкопаде

Олег Кравцов.  
14.03.2023 16:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, США, Финансы, Экономика


Американскому финансовому регулятору – ФРС – будет крайне сложно сдержать панику, вызванную крахом ряда банков в США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.

Американскому финансовому регулятору – ФРС – будет крайне сложно сдержать панику, вызванную крахом ряда...

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«ФРС уже заявила, что пока будет поддерживать только вкладчиков, в целях сохранения доверия к банковской системе, однако цифры говорят, что сделать это будет крайне сложно, если усилится паника», — сказала Зубкова, слова которой приводит «Московский комсомолец».

В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что на российскую экономику, банковскую систему и курсы валют крахи американских банков не повлияют.

«Россия остается под санкциями, доллар и евро используют в международных расчетах значительно реже», – объясняет эксперт.

А по словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, Россия отчасти может выиграть от этой ситуации, поскольку проблемы банков США уже привели к ослаблению доллара к мировым резервным валютам.

«Соответственно, по отношению к рублю доллар тоже не растёт», – добавила Мильчакова.

Она ожидает, что в течение этой недели рубль будет колебаться в рамках 74-76 рублей за доллар.

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