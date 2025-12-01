Это казалось немыслимым, но сегодня Берлин рукоплещет подрыву «Северных потоков» – Туск
Немецкое правительство полностью разделяет агрессивную позицию поляков в энергетической политике независимости Европы от России.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с канцлером ФРГ пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одним из признаков этого радикального изменения является наша общая энергетическая политика сегодня. Сегодня у нас на столе заявления, которые сопровождают правительственные консультации, в которых Германия и Польша говорят на одном языке – нам необходимо, чтобы Польша, Европа и Германия были полностью независимы от поставок энергоносителей из России.
Несколько лет назад такое говорить в Берлине было бы немыслимо, когда мы говорили об опасностях, связанными с инвестициями в «Северный поток», мы говорили о газовой зависимости от России. Я всегда чувствовал угрозу со стороны «Северного потока» для объединения Европы», – вещал Туск.
«И сегодня мы относимся к этим словам очень серьёзно, я испытываю самую большую поддержку в отношении этой жёсткой позиции в энергетической политике со стороны канцлера. И благодаря этому независимость Польши и Европы от российских поставок становится фактом, а не просто польским постулатом», – добавил поляк.
