Это казалось немыслимым, но сегодня Берлин рукоплещет подрыву «Северных потоков» – Туск

Немецкое правительство полностью разделяет агрессивную позицию поляков в энергетической политике независимости Европы от России.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с канцлером ФРГ пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одним из признаков этого радикального изменения является наша общая энергетическая политика сегодня. Сегодня у нас на столе заявления, которые сопровождают правительственные консультации, в которых Германия и Польша говорят на одном языке – нам необходимо, чтобы Польша, Европа и Германия были полностью независимы от поставок энергоносителей из России.

Несколько лет назад такое говорить в Берлине было бы немыслимо, когда мы говорили об опасностях, связанными с инвестициями в «Северный поток», мы говорили о газовой зависимости от России. Я всегда чувствовал угрозу со стороны «Северного потока» для объединения Европы», – вещал Туск.