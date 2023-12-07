«Это конец» – в Киеве ждут в страхе, что США бросят Украину по вьетнамскому сценарию

Поражение Украины для США будет означать жирную точку в проекте мировой глобализации.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая процитировала заявление американского депутата от Демократической партии Криса Мерфи, который выступает посредником на переговорах с республиканцами относительно помощи Украине, о том, что «США в шаге от того, чтобы оставить Киев».

«Почему я говорю, что ситуация очень опасная и тревожная, поскольку уже были прецеденты. Я – историк, и я прекрасно помню прецедент. Не только Афганистан, не только Ирак, а и, допустим, тот же Вьетнам в 75 году.

Почему Южный Вьетнам потерпел военное поражение? Потому что в США вопрос военной помощи на 400 миллионов ещё тех, более тяжёлых долларов, был заигран. А в результате к весне 75 года южновьетнамская армия осталась без боеприпасов, и всё это закончилось северовьетнамским танком, выламывающим ворота президентского дворца в Сайгоне – знаменитый фотоснимок, символизирующий окончание Вьетнамской войны.

Вроде бы как никто не отказывался от помощи Южному Вьетнаму. Да, проводилась политика вьетнамизации конфликта, когда США потихоньку уходили из Вьетнама, но оказывали военную помощь Южному Вьетнаму. Вот, чуть-чуть задержали, и это привело к фатальным, катастрофическим последствиям – победе коммунистов», – отметил он.