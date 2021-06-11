«Это вы сдали Дебальцево!» – украинские наци устроили перепалку в прямом эфире

11.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ряде таких крупных поражений ВСУ 2014-15 годов, как Дебальцевский и Иловайский котлы, виновата киевская власть, бездарное руководство которой привело к потере ряда территорий.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил куратор националистического батальона «Кривбасс» Николай Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос экс-депутата Верховной рады Татьяны Рычковой о том, насколько быстро боевики батальона «Кривбасс», взятые в плен в ходе Дебальцевского котла в 2015 году, были обменены и вернулись домой, Николай Колесник начал кричать, что там попали в плен и другие военнослужащие ВСУ.

«Батальон оказался в полном окружении, когда пан Муженко обвинил целый батальон в провале Дебальцевской операции, где участвовало более трёх тысяч человек. И я хочу передать вам привет от Лазаренко и Герасименко, когда они прочитали в вашем Facebook пост, что Дебальцево не окружено. А потом они едут в захваченное Логвиново, там расстреливают 28 человек, а Лазаренко, Герасименко и Савичев попадают в плен.

Логвиново кто сдал? «Кривбасса» там не было. Кто дал приказ отойти от Логвиново, и дебальцевская группировка была сразу отрезана? И когда ребята передавали привет Порошенко, прося только об одном – чтобы он забрал с поля погибших, когда минными полями, массово. Возьмите сапарские, или наши, видео, и посмотрите на этот «плановый» выход», – возмутился Колесник.

Он добавил, что ополченцы Донбасса обменяли пленных спустя два дня после захвата.

В ответ на это Рычкова заявила, что некоторые военнослужащие ВСУ пробыли в плену гораздо дольше. Она пыталась сказать что-то ещё, но националист, вскочив со своего места, стал её перебивать.

«В «Кривбассе» были ребята, которые были и под Дебальцево, и под Иловайском. И перед ними Петя не извинился ни разу. Ни одного «Героя Украины» не дали за Иловайск… То Витя Катафалк с Петей сдавали Дебальцево, а не «Кривбасс», – закричал Колесник.